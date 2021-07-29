Son dakika... Antalya'nın Alanya ile Gündoğmuş ve Aydın'ın Didim ilçesinde yangın

ALANYA

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNDE MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltı.

Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

KİLİS'TE YANGIN

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.

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