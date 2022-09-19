Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını

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Yangın, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yerleşim yerine çok yakın noktada yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personelin müdahale ettiği yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.