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Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını

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#Antalya#Alanya#Orman Yangını
Antalyanın Alanya ilçesinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 14:15

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın noktada başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

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Yangın, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yerleşim yerine çok yakın noktada yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalyanın Alanya ilçesinde orman yangını
Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere cansiperane müdahale ederek söndürme gayreti gösterdi. Bu esnada bölge halkı yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etme girişiminde bulunmaları dikkatlerden kaçmadı.

Antalyanın Alanya ilçesinde orman yangını

Yangın bölgesine sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ile havadan, arazöz ve itfaiye ekipleri karadan müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı.

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Öte yandan, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personelin müdahale ettiği yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalyanın Alanya ilçesinde orman yangını

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#Antalya#Alanya#Orman Yangını

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