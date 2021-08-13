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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Antalya'nın Alanya ilçesi ve Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya) - Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesi ve Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesi ve Kahramanmaraş'ta orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesi ile Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alanya'da Türktaş ve Gümüşgöze mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin başladığı yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

BİR YAGIN DA KAHRAMANMARAŞ'TA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalındaki Demrek Mahallesi'nin ormanlık alanda iddiaya göre, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz, 3 iş makinesi, 10 teknik personel ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevlere, 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

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