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Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'da üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

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Son dakika... Antalya'da üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (26) vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.

Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

Son dakika... Antalyada üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Tartışma sırasında genç kız, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu sır oldu
Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu sır oldu

POLİSE BAŞVURDULAR

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan gelerek kızını aramaya başlarken hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Son dakika... Antalyada üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Azra Gülendam Haytaoğlu sır olmuştu... Evden kaçırtan korona tartışması
Azra Gülendam Haytaoğlu sır olmuştu... Evden kaçırtan korona tartışması

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ, EMLAKÇI GÖZALTINDA

Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.

Son dakika... Antalyada üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu kayıptı Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Emlakçı M.M.A.

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