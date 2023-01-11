Son dakika... Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi... Meteoroloji'den yeni uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti.

Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi. Kent merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın 2 gün etkili olması bekleniyor.

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Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte etkisini gösterdi.

Sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağışta birçok noktada oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni neredeyse yutarken, dalgalar falezleri de dövdü. Bazı vatandaşlar varyant seyir taraşından dalgalar altında kalan Konyaaltı Sahili'ni görüntüledi.

DHA MUHABİRİ'NİN ZOR ANLARI

Antalya'da şiddetli fırtına sürerken son durumu aktaran DHA Muhabiri Aslı Duran ayakta durmakta zorlandı. Duran, Antalya’dan şu bilgileri aktardı

Şu anda ayakta durmakta güçlük çekiyoruz. 26 gün sonra ilk yağış düştü. Rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya için turuncu kodla uyarı verilmişti. Rüzgarın hızı 60 km’yi buluyor. Konyaaltı sahilde maviden eser kalmadı, dalgaların boyu 6 metreyi buluyor. Bölgede çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi, bazı yollar göle dönerken AFAD’dan da uyarı geldi.

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DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Denizin rengi değişirken, tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını aradıkları görüldü. Bir kadın turistin ise sahile inip dalgalara yakın noktada yürüdüğü görüldü.

Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın; Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.