Son dakika: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Antalya Serik olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.21'de gerçekleşen bu depremin derinliği 28.25 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ 5.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise Antalya depreminin merkez üssünü Aksu ilçesi, büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 95.2 km olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Antalya Valiliği ise deprem sonrası şu açıklamada bulundu:

Saat 13.21'de Merkez Üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem Meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

AFAD: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya'daki depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Antalya ilimizin Serik ilçesinde saat 13.21’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Antalya'daki depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Pampal, şu ifadeleri paylaştı:

"PANİK YARATMASI GEREKEN DEPREMLER DEĞİL"

Bu bölgede zaman zaman bu türden depremler oluyor, olağan. Antalya'nın asıl yıkıcı deprem kaynakları Akdeniz'in içinde. Girit-Rodos hattında meydana gelen depremlerden Antalya etkilenmiştir. Ancak Fethiye-Burdur çok uzak değil. Antalya depremden muaf bir ilimiz değil ancak bu depremler öyle panik yaratması gereken depremler değil. 4,3'lük deprem de 20 km civarındaydı. Artçı muhakkak olur ama daha küçük olur. 3-4 arası depremler olabilir.

Ancak Fethiye-Burdur çok uzak değil. Antalya depremden muaf bir ilimiz değil ancak bu depremler öyle panik yaratması gereken depremler değil. Burdur depremi var 7'nin üzerindedir bu fayın üzerinde.

Depremin sığ mı yoksan derin mi olduğuna ilişkin ise Pampal, "4,3'lük deprem de 20 km civarındaydı. Bu Türkiye şartlarında oldukça derin sayılabilecek odaklar. Türkiye'de karada meydana gelen depremler 7-8 km derinliğe sahiptir." dedi.

"ANTALYA'NIN ZEMİNİ GÜVENLİ DEĞİL"

Artçı muhakkak olur ama daha küçük olur. 3-4 arası depremler olabilir. Antalya civarında bu tür depremler zaman zaman oluyor. Antalya'nın zemin yapısı oldukça farklıdır. Altta karstik boşluklar vardır. Antalya zeminleri çok güvenli zeminler değil, ona göre yapılaşma gerekir. Muazzam bir yapılaşma hızı var ancak yönetmeliğe uyup uymadıklarından emin olamıyoruz.

Ben Girit-Rodos hattında yıkıcı deprem ihtimalini yüksek görüyorum. Ege'deki deprem fırtınaları, Sındırgı'daki deprem fırtınası en son aylarca süren... Bunlar bu levha hareketlerine bağlı olarak oluşan hareketlerdir.

GECE DE DEPREM OLMUŞTU

Kentte gece saatlerinde de 4.3'lük bir deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.