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AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı

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Son dakika... Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, hamamda çıkarak ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor. Yerleşim yerleri için tehdit oluşturan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kayaburnu Mahallesi'nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait 8 arazöz ve ekiplerle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika... Antalyada hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı

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