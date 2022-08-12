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Son dakika... Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı

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#ANTALYA#Kepez#Banka
Son dakika... Antalyada banka müdürü, şubede rehin alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 15:50

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.

Son dakika... Antalyada banka müdürü, şubede rehin alındı

DHA muhabiri Alparslan Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri aktardı:

"Olay çok yeni olduğu için detaylı bilgi alamadık. Polisler hazırlık yapıyor şu an. İçeride müşteri olup olmadığını göremiyorum. Silahlı bir kişi içeri girerek silahla birlikte banka müdürünü rehin almış durumda. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Özel harekat da burada. Birazdan operasyon yapılma ihtimali var, öyle görünüyor."

Son dakika... Antalyada banka müdürü, şubede rehin alındı

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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#ANTALYA#Kepez#Banka

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