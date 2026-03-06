×
Son dakika... Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Antalyada 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

