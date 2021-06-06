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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya Serik'te 3 noktada orman yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda 3 ayrı noktada aynı anlarda yangın çıktı. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale etti, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kapalı olan 2 turistik alışveriş merkeziyle bir restoran hasar gördü.

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  • Serikte orman yangını
  • Serikte orman yangını
  • Serikte orman yangını
  • Serikte orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi.

3 farklı noktada aynı anlarda çıkan ve kısa sürede yayılan yangın için helikopter desteği de istendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ekipler hızla yangına müdahaleye başladı. 

Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 teknik eleman ve 40 işçiyle müdahale edildi.

Son dakika... Antalya Serikte 3 noktada orman yangını
Yangın bölgesine yakın noktada bulunan ve kullanılmayan bir binada yangın nedeniyle hasar oluştu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangının yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, bölge halkı da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için çalıştı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangın bölgesinin ne kadarlık bir alanı kapladığı henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kapalı olan 2 turistik alışveriş merkeziyle bir restoran hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Son dakika... Antalya Serikte 3 noktada orman yangını

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