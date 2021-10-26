Son dakika! Antalya Manavgat'ta orman yangını

Manavgat ilçesinin Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi.
1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti.
Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.
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