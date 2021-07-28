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Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya Manavgat'ta orman yangını

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

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  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

Son dakika... Antalya Manavgatta orman yangını

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