Son dakika... Antalya Manavgat'ta 2 farklı noktada yangın çıktı! Vatandaşlar seferber oldu

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Yangın Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

2 FARKLI NOKTADA YANGIN

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."

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