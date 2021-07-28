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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya Manavgat'ta 2 farklı noktada yangın çıktı! Vatandaşlar seferber oldu

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Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevler Antalya Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. TRT Haber muhabiri Sena Ünal vatandaşların yangını söndürmek için su şişeleri ve hortumlarla seferber olduğunu aktardı.

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  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
  • Manavgatta orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

Son dakika... Antalya Manavgatta 2 farklı noktada yangın çıktı Vatandaşlar seferber oldu

2 FARKLI NOKTADA YANGIN

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."

Son dakika... Antalya Manavgatta 2 farklı noktada yangın çıktı Vatandaşlar seferber oldu

Adana Fekede orman yangını
Adana Feke'de orman yangını

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