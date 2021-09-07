MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Manavgat'ta da hissedildi
GeriGündem Son dakika... Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Manavgat'ta da hissedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Manavgat'ta da hissedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Manavgat'ta da hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması Antalya'dan geldi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 14.14'te Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın Manavgat ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Denizlide 3.9 büyüklüğünde deprem Burdurdan da hissedildi
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Burdur'dan da hissedildi

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi