Son dakika... Antalya Kumluca açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Manavgat'ta da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara