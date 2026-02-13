×
Antalya Havalimanı'nda korkutan kaza ucuz atlatıldı

#Antalya Havalimanı#Uçak Kazası#Sunexpress Havayolları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 16:38

Antalya Havalimanı'nda kalkış öncesi taxi alanında seyir halindeki uçağın tekeri yerinden çıkarak kanadı parçaladı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken ARFF ekipleri uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Sunexpress Havayollarına Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

 YOLCULAR BAŞKA UÇAĞA TRANSFER EDİLDİ

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi. 

Antalya Havalimanında korkutan kaza ucuz atlatıldı

"UÇAK TEKNİK İNCELEMEYE ALINMIŞTIR"

Sunexpner'ten yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi

