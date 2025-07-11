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Son dakika... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı#Soruşturma
Son dakika... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 22:22

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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#Özgür Özel#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı#Soruşturma

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