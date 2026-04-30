×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon: Böcek'in gelini dahil çok sayıda gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Operasyon#Gözaltı
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: Böcekin gelini dahil çok sayıda gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 08:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Aralarında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ ZUHAL BÖCEK HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

ANSET'E OPERASYON

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Operasyon#Gözaltı

