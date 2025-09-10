Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon: 20 gözaltı

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 5’inci dalgasında, bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in baldızı Y.M, iş insanları ile belediye bürokratları yer alıyor.

Zeynep Kerimoğlu

Gözaltındaki diğer şüpheliler ise şöyle;

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'zimmet, irtikap ve rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan organizasyon şirketi ve yerel televizyon kanalı sahibi M.O.K., şirket ortağı eşi B.A.K., eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S., akaryakıt istasyonları sahibi E.K.H., B.S, İ.E., F.A, H.A., Ç.G., K.K., O.A., L.Ş., H.K., S.A., E.A., İ.E. S.E. ve H.A.

(E.H.)

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bu arada yerel televizyon sahibi M.O.K.'nin 6'sı Ankara'da, 1'i Antalya'daki 7 şirket ile tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise denetçi görevlendirildi. Şüphelilerden Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun mal varlığına da el konulduğu kaydedildi.

(M.O.K. - B.A.K.)

"KANAL V" TELEVİZYONUNA KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.