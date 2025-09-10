×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon: 20 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Belediye#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 08:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 5’inci dalgasında, 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanları ve belediye bürokratları yer alıyor. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna kayyum atandı.

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 5’inci dalgasında, bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in baldızı Y.M, iş insanları ile belediye bürokratları yer alıyor.

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 20 gözaltı

Zeynep Kerimoğlu

Gözaltındaki diğer şüpheliler ise şöyle;

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'zimmet, irtikap ve rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan organizasyon şirketi ve yerel televizyon kanalı sahibi M.O.K., şirket ortağı eşi B.A.K., eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S., akaryakıt istasyonları sahibi E.K.H., B.S, İ.E., F.A, H.A., Ç.G., K.K., O.A., L.Ş., H.K., S.A., E.A., İ.E. S.E. ve H.A.

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 20 gözaltı

(E.H.)

Haberin Devamı

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bu arada yerel televizyon sahibi M.O.K.'nin 6'sı Ankara'da, 1'i Antalya'daki 7 şirket ile tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise denetçi görevlendirildi. Şüphelilerden Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun mal varlığına da el konulduğu kaydedildi.

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 20 gözaltı

(M.O.K. - B.A.K.)

"KANAL V" TELEVİZYONUNA KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

Gözden KaçmasınAntalya Emniyet Müdürü’ne rüşvet iddiasında para var kayıt yokAntalya Emniyet Müdürü’ne rüşvet iddiasında para var kayıt yokHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAntalya Belediyesine rüşvet soruşturmasında 8 tutuklamaAntalya Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturmasında 8 tutuklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Belediye#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!