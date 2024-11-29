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Son dakika: Antalya açıklarında korkutan deprem

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#AFAD#Deprem#ANTALYA
Son dakika: Antalya açıklarında korkutan deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 22:27

AFAD, Antalya Gazipaşa açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Konya ve Mersin'de de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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#AFAD#Deprem#ANTALYA

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