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Haber Giriş: 30.04.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:52'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde: 

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 10.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Son dakika: Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem



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