Son dakika: Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:52'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 10.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2021
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Antalya Korfezi, 12.44 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 30.04.2021, 10:52:20 TSİ
Enlem : 36.5526 N
Boylam : 31.5913 E
Derinlik : 6.43 km
Detay : https://t.co/2DfXtdFINe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DETAYLAR GELİYOR...
Kripto Para Piyasaları için Bigpara