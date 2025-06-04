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Son dakika: Anlaşma sağlandı... İzmir'de işçilerin grevi son buldu

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#İzmir#Belediye#Grev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:33

İzmir’de işçilerin greve çıkması sonrası DİSK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile 7. günün sonunda grev bitti.

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Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" pankartı açarak sloganlar attı.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, durumun netlik kazanması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

Son dakika: Anlaşma sağlandı... İzmirde işçilerin grevi son buldu

ANLAŞMA SAĞLANDI! GREV SONA ERDİ

İzmir'de Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grevin 7'nci gününde, DİSK ve belediye arasında anlaşma sağlandı.

Son dakika: Anlaşma sağlandı... İzmirde işçilerin grevi son buldu

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Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine verdi. DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN işçilerinin toplu sözleşme için sendikaya yetki verdiğini belirtip, kendisinin de İZENERJİ için alandaki işçilerden yetki istediğini söyledi. Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı.

Son dakika: Anlaşma sağlandı... İzmirde işçilerin grevi son buldu

İzmir’de CNN TÜRK muhabiri Doğukan Yıldırım, 7 gündür süren işçilerin grevine ilişkin son gelişmeleri şöyle paylaştı:

7 gün sonra anlaşmaya varıldı, sadece maddeler net değil. Belediye işçilerine ne kadar maaş verileceğini öğreneceğiz. Sadece anlaşmaya varıldı bilgisini sıcağı sıcağına paylaşmış olalım. Şu anda buradaki işçiler de sendika yetkililerinin yaptığı açıklamalarla bilgi sahibi oluyor. İşçilerin istediği yüzde 45 oranında zam, belediye ise yüzde 29,16 oranında zam vermek istiyor. Hatta ilerleyen 6 aylık periyodda da yüzde 19’a kadar bir ek zam yapılacağını belirtti. İşçiler de bu olmaz, mağduriyetimizi gidermiyor diyor.

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#İzmir#Belediye#Grev

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