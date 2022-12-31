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Son dakika... Ankara'daki Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi gözaltında

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#Sinan Ateş#Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı#Ankara
Son dakika... Ankaradaki Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 10:13

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.

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CENAZESİ BURSA'YA GETİRİLDİ

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Doç. Dr. Sinan Ateş’in cenazesi, sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş’in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Ateş’in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Bursa Ulu Cami’ye götürüldü.

Son dakika... Ankaradaki Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi gözaltında

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#Sinan Ateş#Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı#Ankara

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