Son dakika: Ankara'da yoğun sağanak sonrası sel! Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı

Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledti. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.



Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI



Mamak'ta sağanak ile meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Özellikle Dereboyu Caddesi'nde binaların alt katları su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgedeki alt geçitler, bazı binaların alt katlarındaki otoparklar da suyla doldu. Suyla kaplanan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri su içinde kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı.



Alt kattaki otoparkı su dolan apartmanda oturan Ahmet Üzel, "Yola döşenen boruları yüksek ihtimal iyi döşeyemediler. O boruların üzerine asfalt atılmadığı için o çakıl taşları arabaların yukarı çıkmasını engelledi. Bu civardaki kanalizasyon boruları da patlak olduğu için o suyla karışık yağmur suyu binanın altına doldu. Su dolan kısımda araçlar vardı. Araçları buradan zor çıkardık. Apartman da asansörün içine kadar su doldu" dedi.







SPOR YAPIYORLARDI



Aynı cadde üzerindeki su baskını meydana gelen spor salonunun sahibi Kaan Kızılbayır ise "Resmen rezil olduk. Üyelerimiz spor yaparken içerisi bu hale geldi. Soyunma odalarına kadar su doldu. İş yerini açalı 1 hafta olmuştu. Suyu engellemeye çalıştık ama her yer su doldu. Üyelerimin telefonlarına kadar çoğu şey kullanılamaz hale geldi. Şu an tahmin edemeyeceğim kadar büyük bir masrafım var" ifadelerini kullandı.



'YARIM SAATLİK YAĞIŞTA BÖYLE OLUYOR'



Evi sel sularında hasar gören Osman Erdoğan, "Bu derenin suyu her zaman böyle oluyor. Yarım saatlik yağışta her yer bu hale geliyor. Buradaki kanal, suyu geri tepince bizim kömürlük böyle su doldu. Evin içerisine de su girdi. Kömürlükteki odunlarım ve kömürlerim hepsi gitti. Sadece sel suyu olsa önemli değil de içerisinde kanal suyu da var" diye konuştu.







Öte yandan ilçe merkezinde sel sularının çekilmesi ardından belediye ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı. Selden zarar gören araçlar ve iş yerleriyle ilgili çalışma yapıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber şu bilgileri aktardı:

Ankara’da yaklaşık bir saat önce yağış başladı, yağış şiddetli bir anda etkisini gösterdi. Meydana gelen yağış nedeniyle yoğun bir su akmaya başladı ve sele neden oldu.

Kısa süreli bir yağış yaşandı ancak etkili şekilde hissedildi. Mamak'ta yağışla birlikte sel yaşandı. Araçlar ve çöp konteynerleri yola doğru savruldu. Yağmur genel olarak durdu, bazı ilçelerde hafif şekilde devam ediyor.



Bu sel aslında belirli bir noktada meydana geldi. Akdere Mahallesi en çok yokuşların olduğu bir bölge. Şehrin ana noktalarına baktığımızda bir selin olmadığını görüyoruz. Yol kenarlarında su birikintileri meydana geldi. Can kaybına dair bir ihbar yok.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE YOĞUN SAĞANAK SONRASI SEL

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.



Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını suyla doldurdu. Vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi. Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, mahalledeki sokakların suyla dolup taştığını belirterek, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz, Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara