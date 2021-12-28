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Son dakika... Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon!

#DEAŞ#Operasyon#Ankara

Balıkesir merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.

Son dakika... Ankarada yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞlılara operasyon

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ekip, 3'ü Türk, 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladığı bilgisine ulaştı. Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları da incelemeye alan ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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19 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 16'sı, yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son dakika... Ankarada yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞlılara operasyon

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#DEAŞ#Operasyon#Ankara

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