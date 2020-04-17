Son dakika: Ankara'da huzurevinde korkutan yangın

Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak'ta bulunan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı.



Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı. Haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.



Sağlık görevlileri, hemen yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ



Ankara Valiliği, "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.