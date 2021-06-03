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Haber Giriş: 03.06.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara’da yangın paniği

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Ankara’da kimyasal madde fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Son dakika: Ankara’da yangın paniği

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber yangınla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bir depo, iş merkezi olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Siyah dumanlar çevreyi de etkisi altına aldı.

Polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Her ihtimale karşı ambulanslar da olay yerinde bekletildi.

Diğer iş yerlerinde çalışanlar araçları ile bölgeyi terk etmeye çalışıyor.

Son dakika: Ankara’da yangın paniği

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