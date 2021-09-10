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Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

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Son dakika: Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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