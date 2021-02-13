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DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı kararı

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Son dakika... Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
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Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

 

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