Son dakika... Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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