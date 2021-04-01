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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ankara'da TEM otoyolunda zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı
GeriGündem Son dakika... Ankara'da TEM otoyolunda zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı
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DHA-AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da TEM otoyolunda zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

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Son dakika haberine göre Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Son dakika... Ankarada TEM otoyolunda zincirleme kaza 4 ölü, 5 yaralı

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Son dakika... Ankarada TEM otoyolunda zincirleme kaza 4 ölü, 5 yaralı

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