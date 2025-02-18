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Son dakika: Ankara'da sahte içki kâbusu: Can kaybı 59'a yükseldi

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#Sahte İçki#Ankara#Can Kaybı
Son dakika: Ankarada sahte içki kâbusu: Can kaybı 59a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:06

Ankara'da sahte içki sebebiyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Başkentte sahte içki sebebiyle 59 kişinin hayatını kaybettiği,38 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 59 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 38 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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#Sahte İçki#Ankara#Can Kaybı

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