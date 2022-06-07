Son dakika... Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü

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Başkent Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU EKİLİ ARAZİLERİ VURDU

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle Şeyhali köyünde sel etkili oldu.

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI YAPILMIŞTI

Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SAĞANAK İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış Küçükçekmece’de etkisini gösterdi.

Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Kısa sürede etkili olan yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

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İç Anadolu bölgemizde kırkikindi yağışları etkili olacak. Bu sene baktığımız zaman Denizli, Afyon, Akdeniz'in çoğu bölgesinde bu yağışları gördük. Bunlar daha devam edecek. Bunlara alışık ve dikkatli olmamız gerekecek. Önümüzdeki Perşembe gününe kadar neredeyse Türkiye'nin birçok yerinde yağışlar etkili olacak.

Haziran ve Temmuz ayı taşkın açısından riskli aylardır. Hafta sonu dikkat etmemiz gerekecek. Bu yağışlar taşkın yapabilir. Sıcaklık 2-3 derece düştü. Perşembe günü İstanbul'da yağış yok ama diğer günler yağış var. Yarın İstanbul'da yağış devam edebilir. Cumartesi- Pazar günü, Marmara, Batı Karadeniz'de biraz tehlike gözüküyor. Bu yağışlar akşama doğru sona erecek ama yarın öğleden sonra yine devam edecek. Sadece Ankara değil, Denizli civarı, Akdeniz'in Toroslar civarı için de bu durum var.

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"ARAÇLARIMIZI YÜKSEK YERLERE PARK EDELİM"

Ne yapmak lazım; araçlarımızı yüksek yerlere park etmek lazım. 30 santimlik sel insanı devirebilir. O suyla baş edemez. Enerjisi çok yüksek oluyor bu suyun. 30 santimlik görülen suya hiç girmeyelim. 60 santimlik suya aracımızı sokmayalım. Bu suyun, selin hiç şakası yoktur.

Güneyde çok fazla yağış yok. Orman yangınlarının olduğu bölgede. Türkiye aşırı sıcaklar yaşayacak. Bu aylarda ormana girişlerin yasaklanması lazım. Orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklıdır.

ANKARA'DA YAĞIŞ AZALARAK SONA ERECEK

Ankaralılar bu yağışı atlatıyor. Akşama doğru kalmayacak. En şiddetlisi buydu. Yağış azalarak sona erecek. Akşamüstü azalacak.