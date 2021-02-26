MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ankara'da sabah saatlerinde kritik operasyon! DEAŞ hücresi çökertildi, 7 kişi yakalandı
GeriGündem Son dakika... Ankara'da sabah saatlerinde kritik operasyon! DEAŞ hücresi çökertildi, 7 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da sabah saatlerinde kritik operasyon! DEAŞ hücresi çökertildi, 7 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ankara'da sabah saatlerinde kritik operasyon! DEAŞ hücresi çökertildi, 7 kişi yakalandı
Abone Olgoogle-news

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın 7 kişilik hücresi deşifre edildi. Hücre evini teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, hücre evinde canlı bomba eylemlerini övücü konuşmalar yapıldığını, şüphelilerin temel ihtiyaçları temin haricinde dışarı çıkmadıklarını tespit etti. Operasyon için sabah erken saatlerde düğmeye basıldı. Çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

DEAŞ HÜCRESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yaptığı bilgisine ulaşılan bir şüphelinin Ankara'ya geldiğini tespit etti.

İsminin M. olduğu öğrenilen şüphelinin Ankara'ya geldikten sonra daha önce Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ bünyesinde "polis" olarak faaliyet göstermiş ve yine çatışma bölgelerinde örgüte mühimmat temin ve dağıtım işlerinde çalışmış iki şüpheliyle birlikte hücre oluşturduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, grubun DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda faaliyet gösteren kişilerle temasa geçerek yedi kişilik hücre olarak faaliyet göstermeye başladıkları ve silah temin ettiklerini belirledi.

Hücre evini teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, hücre evinde canlı bomba eylemlerini övücü konuşmalar yapıldığını, şüphelilerin temel ihtiyaçları temin haricinde dışarı çıkmadıklarını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak dört adrese sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin tamamı yakalandı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

İstanbul merkezli 36 ilde Silici 2 operasyonu: 120 gözaltı
İstanbul merkezli 36 ilde 'Silici 2' operasyonu: 120 gözaltı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi