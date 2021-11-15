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Son dakika... Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

#Rüşvet#Ankara#Operasyon
Son dakika... Ankarada rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.

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#Rüşvet#Ankara#Operasyon

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