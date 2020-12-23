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AA - DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da polisi şehit edip 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı'ya verilen ceza belli oldu

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Son dakika... Ankara'da polisi şehit edip 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı'ya verilen ceza belli oldu
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Ankara'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı.

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu.

Sanık Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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