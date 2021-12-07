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Son dakika... Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı var

#Ankara#FETÖ#PKK
Son dakika... Ankarada peş peşe operasyonlar Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS isimli örgüt grubuna mensup 42 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

ANKARA MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi" denildi.

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#Ankara#FETÖ#PKK

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