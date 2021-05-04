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Haber Giriş: 04.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da özel ekipten operasyon! FETÖ yöneticiliğinden aranan eski Binbaşı yakalandı

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Son dakika: Ankara'da özel ekipten operasyon! FETÖ yöneticiliğinden aranan eski Binbaşı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2018 yılında ihraç edilen ve FETÖ yöneticiliğinden aranan eski Binbaşı Ş.K. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin Ankara'da düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2018 yılında ihraç edilen ve FETÖ yöneticiliğinden aranan eski Binbaşı Ş.K. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin Ankara'da düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

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