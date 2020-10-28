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Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı

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Son dakika... Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı
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Ankara'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada sürücü Doğan Demirci hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşanan korkunç kaza, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Sincan yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı. Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. 

Son dakika... Ankarada otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Ankarada otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı

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