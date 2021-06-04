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Ferhat EKİNCİ/ANKARA - AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da ortalık savaş alanına döndü! Hasar gün ağarınca belli oldu

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Son dakika... Ankara'da ortalık savaş alanına döndü! Hasar gün ağarınca belli oldu

Ankara'da, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Dün saat 16.00'da başlayan yangının yol açtığı zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

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  • Ankarada iş yerinde yangın Hasar ortaya çıktı
  • Ankarada iş yerinde yangın Hasar ortaya çıktı
  • Ankarada iş yerinde yangın Hasar ortaya çıktı
  • Ankarada iş yerinde yangın Hasar ortaya çıktı
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Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. 2

Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı yangında, birçok dükkanın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Dükkanların önlerindeki araçlar da büyük zarar gördü.

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