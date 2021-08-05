DHA
Son Güncelleme:
Son dakika: Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır. Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00- 20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. İfadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...