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DHA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 20:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

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Son dakika: Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır. Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00- ­20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. İfadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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