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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da operasyon: Gözaltılar var

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Son dakika... Ankara'da operasyon: Gözaltılar var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi.

Şu ana kadar yapılan operasyon sonucunda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

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