Son dakika: Ankara'da operasyon! 22 gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.



Bu kapsamda, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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