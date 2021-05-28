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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da operasyon! 22 gözaltı kararı...

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Son dakika: Ankara'da operasyon! 22 gözaltı kararı...

Gelen son dakika haberine göre, Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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