Son dakika... Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması kapsamında 89 şüphelinin 'mahrem imam' olduğu tespit edildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan 89 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde çalışma başlatılırken, bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.

HAVA KUVVETLERİ SORUŞTUMASI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında da 4 şüpheli tespit edildi. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları saptanan 1 emekli Hava Kurmay Albay, 1 ihraç Hava Pilot Yarbay, 1 geçici olarak görevden uzaklaştırılan Hava Kurmay Binbaşı ve 1 ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT’in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen evde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan arama sonucunda başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma yürütülen 3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.