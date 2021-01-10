Son dakika! Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.53'te merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem sonrası yaptığı açıklama şöyle;

Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.







MANSUR YAVAŞ: GEÇMİŞ OLSUN



Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş deprem sonrası Twitter'dan geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Ankara Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan AFAD, olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini aktardı.