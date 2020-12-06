Son dakika... Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kararın ikinci gününde, başkentin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok yerinde oluşturduğu kontrol noktasında sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti. Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluştuğu görüldü. Kısıtlamayı ihlal edenlere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü ssat 05.00'te sona erecek.