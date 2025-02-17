SON DAKİKA! Ankara'da hissedilen deprem... Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy CNN TÜRK'te değerlendirdi: Ankara içinde korkulacak fay yok

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ankara genelinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.20'da oldu. Yerin 11,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yenimahalle'nin yanı sıra Ankara'nın birçok noktasında hissedildi.

Özellikle Çankaya, Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşandı. Vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin hissedildiği bölgelerde okullar tahliye edildi.

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VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

CNN TÜRK Canlı yayınında konuşan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Ankara'daki 3.5'luk depremi şu şekilde değerlendirdi:

"BÖLGEDE DİRİ BİR FAY YOK"

Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 3,5 büyüklüğündeki deprem büyük deprem değil, yıkıcı değil sadece hissedilir. Yapı altında gevşek zemin varsa depremin daha uzun hissedilmesine neden olur ve Ankara çevresi de böyle bir yer. Ankara ve çevresinde çok diri bir fay yok.

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"HASAR DERECESİ 5.0'TEN SONRA BAŞLAR"

Bulunduğunuz yerin altındaki zemini dikkate almak gerekiyor. Güçlendirme yapılabilir, yeni yönetmeliklere uygun standarda getirebilirsiniz. 3.5 büyüklüğündeki deprem bir yapıyı yıkamaz. Binanın statik durumu ile oynanmış ise kendiliğinden de yıkılabilir bundan depremi sorumlu tutmak doğru değil. Hasar derecesi 5'ten sonra başlar. Normalde o bile doğru değil. En büyük depremde eviniz hasarlı görse de esas olan içinden sağ çıkmanız. Yıkılırsa planında hata vardır demektir.

"AKDENİZ'DE TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Marmara önemli bir bölge. Nüfusu ile, sanayi ekonomi bölgesi olması bakımından önemli. Yunan adalarındaki durumu bize yaşatacak etkinlikler olabilir. Oradaki tehlike de geçmiş değil. Hala bitmedi o depremler. Bugün bile 5'e varan deprem vardı. Küçük koniler var deniz altında. Henüz tehlike geçmiş değil, böyle de devam edebilir. Volkanik faaliyetler de yaşanabilir. Şimdi olmaması gelecekte olmayacağı anlamı taşımaz. Bizde de suskun volkanlar var.

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Ankara İstanbul arasında fark var. İstanbul merkezi kesimi, haliç kuzey kesimi sağlam kayalardan oluşmakta. Ama yönetmeliklere uymayan kötü binalar kötü sınav verecek. Yapı stoku çürük zeminlere doğru kaydı. Daha batıya doğru kayan stokların zemini iyi değil.

"ANKARA'DA YIKICI DEPREM BEKLENMİYOR"

Bir depremin olması için küçük de olsa bir fayın olması gerekir. Türkiye bir mozaik gibi 500 üzerinde fay var. Küçük faylar da küçük aktiviteler oluşturabiliyor. Arkasından büyük depremler getirebilir diyecek durum değil. Geçmişte de Ankara'da depremler olmuştu. Normal şartlarda yıkıcı bir deprem beklemiyoruz Ankara'da.

"SADECE YAPI STOĞU KÖTÜ OLANLAR ETKİLENİR"

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Türkiye'nin fay haritasına bakınca Ankara içinde korkulacak bir fay yok. Biz bu öngörüleri mevcut faylara geçmişte yarattığı etkilere bakarak yapıyoruz. Ankara merkezli büyük deprem beklemek doğru olmaz. Sadece kötü yapıların etkilenmesi olabilir. Bunun peşinden daha büyük deprem gelir demek yanlış yaklaşım olur.