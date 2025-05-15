Son dakika... Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Ankara ve çevre illerde hissedildi.. Uzman isimden ezber bozan değerlendirme

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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BAKAN KURUM: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem sonrası X'ten yaptığı açıklamada deprem sonrası olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, "Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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KONYA VALİSİ AKIN: OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK

Konya Valisi İbrahim Akın, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk intikal etmedi. 112'ye gelen birkaç çağrıda bazı vatandaşlarımızın panik ve korku nedeni ile yardım istediğini ilettiler. Saha taramalarımız her zaman olduğu gibi devam ediyor. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yıkım konusunda bize gelen bir ihbar yok, saha çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliği, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmadığını bildirdi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 15.46'da Konya Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

PROF. DR. PAMPAL: ÇOK FAZLA AKTİF FAY VAR

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ankara'dayım hissettik depremi. Konya'da olduğu için Ankara'ya çok güçlü etki etmez. Bölgede olmayacak iş değil, geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında bir deprem olmuştu. Konya'nın içinden geçen fay da var.



Simav civarında olan depremler bu fayın Batı ucunda medyana geliyordu. Bu depremlerse Afyon Akşehir, o fayın devamında uzanan bir zondur bu. Bu büyüklükte deprem üretebilecek çok fazla fay var bunlardan biri de Cihanbeyli, muhtemelen onun neden olduğu deprem. 5 normal çünkü bu fay 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Bu deprem şaşırtmasın. Ankara çevresinde de Konya çevresinde de zannedildiğinin aksine çok fazla aktif fay var.

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"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK FAYLAR VAR"

Bunlar daha önce de depremler üretti, güncel dönemde de yaşıyoruz. Daha büyükleri de mümkün. Konya içinden geçen oldukça uzun ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. Bunlar geçmişte bilinmediği için iç Anadolu deprem risk haritasında hep beyaz görünüyor, biz bunları yıllardır anlatıyoruz.

Bu faylar artık bilim camiasının gündeminde. Abartılacak bir durum değil. Devamı mümkün. Bu depremin artçıları da olmaya devam edebilir. Artçılar 4.2 büyüklüğünde olabilir.

"KONYA İÇİN DE ANKARA İÇİN DE ESKİŞEHİR İÇİN DE TEHLİKE VAR"

Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. Batı'ya doğru Tuz Gölü fayı var 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Bu fay hattı bin yıldan uzun süredir kırılmamış. Kırılırsa 7'den büyük bir deprem üretebilir.

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"TÜRKİYE'NİN DEPREMDEN MUAF BÖLGESİ YOK"

Abartı gibi geliyor ama değil, Türkiye'nin depremden muaf bölgesi yok. Her yerde aktif fay hattı var. Depremin uzak etkisi olabilir. Bunlar sürpriz konular değil. Türkiye için deprem bir gerçek. Nerde ne zaman olacak tartışmalarını bir kenara bırakıp hazırlık yapılmalı."