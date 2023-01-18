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Ankara'da halı fabrikasında yangın

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#ANKARA#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 15:03

Ankara’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir halı mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı bir halı mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Tadilatta olmasından dolayı içinde çalışan bulunmayan mağazada çıkan yangınında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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#ANKARA#Fabrika#Yangın

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