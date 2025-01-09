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Ankara'da göçük! Bir can kaybı var bir işçi de kayıp

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#Ankara#İşçi#İş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:51

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ankarada göçük Bir can kaybı var bir işçi de kayıp

Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ankarada göçük Bir can kaybı var bir işçi de kayıp

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#Ankara#İşçi#İş

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