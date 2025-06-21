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Son dakika... Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

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#Ankara#Polatlı#Gaz Zehirlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 10:53

Ankara'nın Polatlı ilçesinde lityum fabrikasındaki gaz sızıntıdan etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti. Azot gazından etkilenerek tedaviye alınan 3 işçiden 2'si taburcu oldu, 1 işçinin tedavisi sürüyor. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi.

Son dakika... Ankarada lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. 3 işçi hastanede tedaviye alındı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Ankarada lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden işçi Abdülkadir Kaya

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2 İŞÇİ TABURCU OLDU

Ankara'nın Polatlı ilçesinde lityum fabrikasındaki hücre fırın odasında azot gazından etkilenerek tedaviye alınan 3 işçiden 2'si taburcu oldu, 1 işçinin tedavisi sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Diğer yandan hayatını kaybeden işçiler Abdülkadir Kaya (23) ile Berat Yıldız'ın (31) Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi. Yıldız'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Kaya'nın bekar olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Son dakika... Ankarada lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden işçi Berat Yıldız

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#Ankara#Polatlı#Gaz Zehirlenmesi

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