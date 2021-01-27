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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 08:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da flaş operasyon! 3 emekli tuğgeneral hakkında gözaltı kararı

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Son dakika: Ankara'da flaş operasyon! 3 emekli tuğgeneral hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanması ile irtibatları tespit edilen 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan emekli tuğgeneraller C.Ç, N.C, S.A. ile bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde, büfe, bakkal, market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile bağlı oldukları mahrem imamların kullanımındaki operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen emekli askerler ve mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. 

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